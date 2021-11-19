Derbi aslanı Mohamed

Halil Dervişoğlu’nu Milli Takım’daki gibi forvet arkasında oynatma kararı alan Fatih Terim, Mostafa&Diagne ikilisinden ise geçen sezonki maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki golcüsünü seçti
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi planını belirledi. Hazırlık maçında Bursaspor'a hattrickyapan Diagne ve Mısır Milli Takımı'ndan yeni dönen Mostafa Mohamed forma bekliyor. Teknikheyet, iki oyuncunun da performansdurumunu yakından takipederken Mısırlı yıldız öne çıktı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de ağları havalandıran Mostafa Mohamed, Halil ile birlikte forvet hattında yükü omuzlayacak. Sözleşmesindeki 4milyon dolarlık satın alma opsiyonununkullanılacağı bilgisigeçtiğimiz haftaoyuncuya iletilirken, 23 yaşındaki oyuncunun da morali yerine geldi. Mostafa'nın idman performansı teknik direktör Fatih Terim'den olumlu not aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, Nef Stadı'ndaki maça Mısırlı oyuncu ile başlayıp Diagne'yi yedek güç olarak kullanacağı bildirildi. Milli Takım'da forvet arkasında başarılı olan Halil Dervişoğlu, pazar günkü zorlu karşılaşmada da bu mevkide kendine yer bulacak.