Gelen son dakika haberine göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yaşanan yoğun sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması geldi. Köprüköy ilçesinde olan deprem saatler 15.40'ı gösterdiğinde gerçekleşirken, depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM: KANDİLLİ 5.2 OLARAK DUYURDU

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Erzurum'da yaşanan depreme ilişkin ayrıntılar;