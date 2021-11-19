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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:17 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:17

Erzurum’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika geçti: Erzurum depremi Ağrı, Kars ve Ardahan ve pek çok ilde hissedildi

Erzurum’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika geçti: Erzurum depremi Ağrı, Kars ve Ardahan ve pek çok ilde hissedildi

Gelen son dakika haberine göre, az önce Erzurum merkezli bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden konuya son dakika açıklaması geldi. Deprem Erzurum’un Köprüköy ilçesinde gerçekleşirken büyüklüğünün 5.1 olduğu belirtildi. İşte depreme ilişkin ayrıntılar;

Gelen son dakika haberine göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yaşanan yoğun sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması geldi. Köprüköy ilçesinde olan deprem saatler 15.40'ı gösterdiğinde gerçekleşirken, depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM: KANDİLLİ 5.2 OLARAK DUYURDU

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Erzurum'da yaşanan depreme ilişkin ayrıntılar;

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Erzurum’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika geçti: Erzurum depremi Ağrı, Kars ve Ardahan ve pek çok ilde hissedildi
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