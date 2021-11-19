Gelen son dakika haberine göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yaşanan yoğun sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması geldi. Köprüköy ilçesinde olan deprem saatler 15.40'ı gösterdiğinde gerçekleşirken, depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.
Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
İşte Erzurum'da yaşanan depreme ilişkin ayrıntılar;
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 19.11.2021, 15:40:51 TSİ
Enlem : 39.8315 N
Boylam : 41.8718 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/vQMEo4GkAE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!