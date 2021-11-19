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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Feghouli&Kerem kanatlardan vuracak

Feghouli&Kerem kanatlardan vuracak

Ağrıları geçse de Morutan’ı kesmeyi planlayan Terim, tecrübe faktörü ile Feghouli’yi ilk 11’de kullanacak

Hücum hattında Halil ve Mohamed'i aynı anda sahaya sürme kararı alan Fatih Terim, sol açıkta Kerem'den vazgeçmeyecek. Terim, sağ kenarda Morutan ya da Feghouli'yi tercih edecek. Beşiktaş derbisinde sahanın en kötülerinden olan Morutan'ın ağrıları geçse de pazar akşamı kulübede olma ihtimali yüksek. Morutan'a kıyasla tecrübesi ağır basan Feghouli büyük olasılıkla Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak. Cezayirli yıldız, hem Berkan-Cicaldau ikilisine destek verecek hem de Kerem, Halil ve Mohamed'i paslarıyla besleyecek.

FENERBAHÇE'YE YEMEK YOK, LOCA VAR!
BURAK Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltse de derbi için özel uygulamaya gitmeyecek ve daha önceki lig maçlarında olduğu gibi Aslantepe'de misafir takıma yemek verilemeyecek. Ancak sarı-lacivertli yönetime, protokol tribünü dışında maçı takip etmeleri adına bir loca tahsis edilerek jest yapılacak.

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Feghouli&Kerem kanatlardan vuracak
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