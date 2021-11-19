Fenerbahçe’de Berke Özer bilmecesi! Altay’ın yokluğunda oynaması beklenirken...

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de kaleci kabusu yaşanıyor. Deribde, Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Berk Özer'in koruyacağı açıklanmıştı. Fakat Berke Özer'in de sakatlık yaşadığı açıklanmış ve oyuncu son antrenmana çıkarılmamıştı. Kaleciyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
BERK ÖZER G.SARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Belindeki ağrılarının artması sonrasında teknik heyetin de uykularını kaçıran 21 yaşındaki kalecinin durumu iyiye gidiyor. Dün idmana tedbiren çıkarılmayan Berke Özer, Galatasaray maçına hazırlanıyor.
F.BAHÇE KALECİ KONUSUNDA KABUS YAŞIYOR
Fenerbahçe'nin derbi öncesindeki en büyük sıkıntısı kalecileri… Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer'in de belindeki sorun nedeniyle kâbus dolu günler yaşanıyor.
SON ANTRENMANA ÇIKARILMADI
Genç file bekçisi tedbir amaçlı olarak dün idmana çıkartılmadı. Yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle bel ağrıları artınca oyuncu, Ümit Milli Takım kadrosundan da çıkartılmıştı.
TEKNİK EKİP GENÇ KALECİ İLE MENTAL AÇIDAN ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR
Teknik heyet, tüm bu önlemlerin dışında Berke Özer ile mental açıdan da özel olarak ilgileniyor. Pereira ve ekibi, derbide Berke'nin konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için elinden geleni yaparken, takımın deneyimli isimleri de arkadaşlarını motive ediyor.
BERKE'DEN DERBİ AÇIKLAMASI
21 yaşındaki kalecinin morali bir hayli yüksek. Ezeli rekabette genç yaşta sahaya çıkacak olmaktan dolayı bir hayli mutlu olan Berke, "Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim" sözleriyle de duygularını yakın çevresi ile paylaştı.
"KOLAY PAS HATASI YAPMAYIN"
Sarı-lacivertlilerde G.Saray maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Vitor Pereira, çalışmada pas oyunları üzerinde dururken öğrencilerine, "Topun kıymetini bilin. Kolay pas hatası yapmayın" dedi.
A TAKIM'A 16'LIK KALECİ!
Altay ve Berke'nin yokluğunda gözler de takımın diğer genç eldivenleri Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'ye çevrildi. Ayrıca teknik heyetin isteği ile altyapıdan 16 yaşındaki file bekçisi Furkan Akyüz de idmana katıldı.
MESUT ÖZİL'DEN DERBİ PAYLAŞIMI
F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, derbiye yönelik paylaşımda bulundu. Deneyimli oyuncu "Büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz. Desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" diyerek camiaya çağrıda bulundu. Pereira'dan özel uyarılar A Takım'a 16'lık kaleci!