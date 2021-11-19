Fenerbahçe’de Berke Özer bilmecesi! Altay’ın yokluğunda oynaması beklenirken...

BERKE'DEN DERBİ AÇIKLAMASI

21 yaşındaki kalecinin morali bir hayli yüksek. Ezeli rekabette genç yaşta sahaya çıkacak olmaktan dolayı bir hayli mutlu olan Berke, "Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim" sözleriyle de duygularını yakın çevresi ile paylaştı.