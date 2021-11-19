Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması! ’İlk kez tam kapasiteyle oynanacak derbide...’

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Fenerbahçe TV'ye konuştu. Bu maçın kendileri adına çok önemli olduğunu vurgulayan Erol Bilecik, iki sene sonra ilk kez bir derbinin yüzde yüz kapasiteyle oynanacağını bu nedenle hakemlerin dikkatli olması gerektiğini maçı idare etmeden adaletli bir anlayış beklediklerini söyledi.

EROL BİLECİK'TEN DERBİ AÇIKLAMASI! 'HAKEMLERDEN BEKLENTİMİZ...'

"Öncelikle bütün camiayı selamlıyorum. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi paylaşıyorum. Takımımız bu pazar günü hakikaten sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta Dünya'nın ilk 5'i içerisinde gösterilen en kritik maçlardan biri olarak işaret edilen, altı çizilen bir derbiye çıkmış olacak. Bu maç sadece takımımızı, futbolcularımızı, teknik kadromuzu, yönetimi değil bütün Türkiye'yi ekran başına kilitleyen, pazar günü saat 19.00'da büyük bir heyecanı bir anlamda hak eden ekranlardan hem dışarıya vuracak, hem de içeriye vuracak bir maç olacak. Bir anlamda yürekler gerçekten dalgalanmış olacak. Dolayısıyla heyecanımız hakikaten büyük.