Galatasaray kadın futbol takımı Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in verdiği yemekte buluştu

Galatasaray kadın futbol takımı yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip son olarak Bağcılar Evren Spor ile karşılaştı ve bu maçı 3-0'lık skorla galip tamamladı. Çalışmalar devam ederken Galatasaray Başkan Yardımcısı Dr. Rezan Epözdemir, kadın takımını yemekte ağırladı.

Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü Nurcan Çelik ve sporcular gecede hazır bulundu. Nurcan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Burak Elmas'ın eşi Yelda Elmas ve kızlarının da geceye katıldığını ifade ederken Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e teşekkür etti.