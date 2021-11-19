Galatasaray yönetiminden derbi kararı! Fenerbahçe’ye karşı gelenek bozulmayacak...

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltse de derbi için özel uygulamaya gitmeyecek ve daha önceki lig maçlarında olduğu gibi Aslantepe'de misafir takıma yemek verilemeyecek. Ancak sarı-lacivertli yönetime, protokol tribünü dışında maçı takip etmeleri adına bir loca tahsis edilerek jest yapılacak.