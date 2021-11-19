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Giriş Tarihi: 19.11.2021 07:00

Galatasaray yönetiminden derbi kararı! Fenerbahçe'ye karşı gelenek bozulmayacak...

Galatasaray yönetiminden derbi kararı! Fenerbahçe’ye karşı gelenek bozulmayacak...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutulmaya başladı. İki takım için kazanmanın oldukça önem arz ettiği mücadele, pazar akşamı oynanacak. Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, NEF Stadyumu'nda diğer maçlarda olduğu gibi konuk takıma yemek verilmeyecek. Ancak sarı-lacivertli yönetime, maçı takip etmeleri adına bir loca tahsis edilecek.

Süper Lig'in 13. haftasında tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği bir derbi maçı oynanacak. Ligde zirveyi yakalamak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak zorlu karşılaşma, oldukça önem arz ediyor.

Ligde lider Trabzonspor ile aralarındaki puan farkının açılmasını istemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe, dev derbiye kazanmak için çıkacak.

Dünyanın önemli derbilerinden olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekibin yönetiminden dikkat çeken bir karar geldi.

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltse de derbi için özel uygulamaya gitmeyecek ve daha önceki lig maçlarında olduğu gibi Aslantepe'de misafir takıma yemek verilemeyecek. Ancak sarı-lacivertli yönetime, protokol tribünü dışında maçı takip etmeleri adına bir loca tahsis edilerek jest yapılacak.

DERBİ ÖNCESİ KAMP YAPILMAYACAK

Geçen sezon başında İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularını yine evlerine gönderecek. Yarın akşam, Florya'da son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılı takım, pazar sabahı tesiste buluşacak.

TERİM TAKTİĞİNİ EZBERLETİYOR

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in antrenmanda sürekli elinde dosyalarla dolaşması dikkat çekti. Bu görüntü fotoğraflara da yansırken taraftarlar, sosyal medyadan "Fatih Terim, Fenerbahçe maçının taktiğini ezberletiyor" yorumunu yaptı.

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Galatasaray yönetiminden derbi kararı! Fenerbahçe'ye karşı gelenek bozulmayacak...
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