Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güney Afrika-Gana maçında bahis bağlantılı şike iddiası
Giriş Tarihi: 19.11.2021 08:04

Güney Afrika-Gana maçında bahis bağlantılı şike iddiası

Güney Afrika-Gana maçında bahis bağlantılı şike iddiası

Güney Afrika Futbol Federayonu (SASA), Güney Afrika-Gana maçıyla ilgili FIFA'ya bahis bağlantısı iddiasıyla başvuru yaptı. SASA Başkanı Danny Jordaan, karşılaşma öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu. Konuk takım, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, play-off oynama hakkı elde etmişti.

MAÇTA BAHİS BAĞLANTILI ŞİKE İDDİASI

SASA Başkanı Danny Jordaan, karşılaşma öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Son dakika... PKK'nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Cesedi gömen teröristlere infaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Afrika-Gana maçında bahis bağlantılı şike iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA