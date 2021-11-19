Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Herkes G.Saray’a gol atmamı istiyor’
Giriş Tarihi: 19.11.2021

‘Herkes G.Saray’a gol atmamı istiyor’

‘Herkes G.Saray’a gol atmamı istiyor’

Mert Hakan: Maçı takım olarak ilk günden beri yaşıyoruz. İnandığımız sürece bizim yapamayacağımız bir şey yok

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş takım olarak sadece G.Saray galibiyetine odaklandıklarını söyledi. 27 yaşındaki orta saha "Milli arada çok iyi çalıştık. Maçı takım olarak ilk günden beri yaşıyoruz. İnşallah mutlu olarak evimize döneriz" diyerek hedeflerini açıkladı.

'KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMIZ YOK'
Transfer döneminde G.Saray ile prensipte anlaşan ancak daha sonra F.Bahçe'ye imza atan oyuncu takım arkadaşlarının desteğini de şöyle anlattı: "Derbiyi kazanmaktan başka çaremiz yok. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey yok. İşler bizim için olumlu gitmedi bu son süreçte, ama bu kadar abartılacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bu, F.Bahçe'nin üzerine daha çok yapılıyor. Hepimiz çok isteriz gol atmayı ama bundan ziyade takımın kazanması daha önemli. Herkesin temennisi 'İnşallah sen atarsın' yönünde. İnşallah yeneriz, kim atarsa atsın."

PEREİRA'DAN ÖZEL UYARILAR
SARI-LACIVERTLILER G.Saray maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Vitor Pereira, çalışmada pas oyunları üzerinde dururken öğrencilerine, "Topun kıymetini bilin. Kolay pas hatası yapmayın" dedi.

A TAKIM'A 16'LIK KALECİ!
ALTAY ve Berke'nin yokluğunda gözler de takımın diğer genç eldivenleri Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'ye çevrildi. Ayrıca teknik heyetin isteği ile altyapıdan 16 yaşındaki file bekçisi Furkan Akyüz de idmana katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Son dakika... PKK'nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Cesedi gömen teröristlere infaz
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Herkes G.Saray’a gol atmamı istiyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA