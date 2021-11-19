‘Herkes G.Saray’a gol atmamı istiyor’

Mert Hakan: Maçı takım olarak ilk günden beri yaşıyoruz. İnandığımız sürece bizim yapamayacağımız bir şey yok
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş takım olarak sadece G.Saray galibiyetine odaklandıklarını söyledi. 27 yaşındaki orta saha "Milli arada çok iyi çalıştık. Maçı takım olarak ilkgünden beri yaşıyoruz. İnşallah mutlu olarak evimizedöneriz" diyerek hedeflerini açıkladı.
'KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMIZ YOK'
Transfer döneminde G.Saray ile prensipte anlaşan ancak daha sonra F.Bahçe'ye imza atan oyuncu takım arkadaşlarının desteğini de şöyle anlattı: "Derbiyi kazanmaktanbaşka çaremiz yok. İnandığımız süreceyapamayacağımız bir şey yok. İşler bizim için olumlu gitmedi bu son süreçte, ama bu kadar abartılacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bu, F.Bahçe'nin üzerine daha çok yapılıyor. Hepimiz çok isteriz gol atmayı ama bundan ziyade takımın kazanması daha önemli. Herkesin temennisi 'İnşallah sen atarsın' yönünde. İnşallah yeneriz, kim atarsa atsın."
PEREİRA'DAN ÖZEL UYARILAR
SARI-LACIVERTLILER G.Saray maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Vitor Pereira, çalışmada pas oyunları üzerinde dururken öğrencilerine, "Topun kıymetini bilin. Kolay pas hatası yapmayın" dedi.
A TAKIM'A 16'LIK KALECİ!
ALTAY ve Berke'nin yokluğunda gözler de takımın diğer genç eldivenleri Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'ye çevrildi. Ayrıca teknik heyetin isteği ile altyapıdan 16 yaşındaki file bekçisi Furkan Akyüz de idmana katıldı.