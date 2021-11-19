İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?
Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemekte ve hikaye görüntülemekte güçlük yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama gelmedi.Downdetector'de kullanıcılar sorun bildirmekte. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.