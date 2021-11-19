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Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:46 Son Güncelleme: 19.11.2021 20:48

İnstagram çöktü mü? İnstagram akış yenilemedi hatası nedir?

İnstagram çöktü mü? İnstagram akış yenilemedi hatası nedir?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyor. Son 1 saatte yaşanan problem nedeniyle kullanıcılar instagram çöktü mü ve Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir sorularına yanıt arıyor. Soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram akış yenilemedi hatası nedir? İşte konuya dair son bilgiler…

İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemekte ve hikaye görüntülemekte güçlük yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama gelmedi.Downdetector'de kullanıcılar sorun bildirmekte. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

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İnstagram çöktü mü? İnstagram akış yenilemedi hatası nedir?
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