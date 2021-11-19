İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?