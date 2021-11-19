Kartal’da forvet belirsizliği

Beşiktaş'ta kritik Alanyaspor maçı öncesi ileri uç için bütün planlar Michy Batshuayi üzerine kurulmuştu. Belçikalı forvetin,bademcik iltihabı nedeniyle39.5 derece ateşle yatağadüşmesi, teknik heyetinhesaplarını bozdu. Güven Yalçın, bu sezon az süre alsa da takıma 3 gollük katkı sağlarken, hazırlık maçlarında da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. 22 yaşındaki oyuncunun rakibi ise Kenan Karaman… Gurbetçi oyuncununşu ana kadaroynadığı maçlarda golle buluşamamasıGüven'i bir adım öneçıkarıyor. Beşiktaş'ta bir diğer alternatif de Cyle Larin. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Larin ve Ghezzal'a emanet ettiği kanatların işleyişinden memnun, bu yüzden de değişikliğe gitmek istemiyor. Deneyimli çalıştırıcının,karşılaşma için bugünyapılacak son antrenmandaforvette kimi oynatacağınakarar vermesi bekleniyor.
N'KOUDOU YAVAŞ YAVAŞ!
SEZON başında yaşadığı uzun sakatlığı atlatan ve aylar sonra takıma geri dönen Georges-Kevin N'Koudou, Alanyaspor'a karşı kulübede bekleyecek. Fransız futbolcu, son oynananTrabzonspor karşılaşmasında15 dakika görevyapmıştı. Fiziksel durumunu toparlamaya başlayan başarılı ismin yavaş yavaş aldığı sürelerin artırılması planlanıyor. Yeni bir sakatlığı kaldıramayacak durumda olan siyah-beyazlılar, N'Koudou'nun maç temposunu böylelikle yukarı çekmek istiyor. Bu aradadizinden sakatlığı bulunanGökhan Töre kadroyadahil edilmeyecek
YILIN EN İYİ SPOR KULÜBÜ BEŞİKTAŞ GEÇTİĞIMİZ sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Türkiye İş ve Spor Ödülleri Töreni'nde yılın en iyi spor kulübü ödülüne layık görüldü. Ödülü Beşiktaş adına Asbaşkan Emre Kocadağ aldı.
VİDA'NIN FORMASI TEHLİKEDE!
DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nu zirvede bitiren Hırvatistan, Katar'a doğrudan katılma hakkı kazandı. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basını,teknik direktör Zlatko Dalic'in,Vida'yı Katar'a götürme ihtimalininçok az olduğunu öne sürdü. Tecrübeli stoperin kadroda düşünülmediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN NET BORCU3 MİLYAR 657 MİLYON TL SIYAH-BEYAZLI kulübün Denetim Kurulu raporu tamamlandı ve alacaklarıyla borçları netlik kazandı. Buna göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2021 tarihi hesaplarına göre 777 milyon 854 bin TL mevcudu ve alacağı bulunuyor. Kartal'da borç yükü ise 4 milyar 434 milyon 479 bin TL'ye ulaşmış durumda. Siyah-beyazlı kulübün net borcu yaklaşık 3 milyar 657 milyon TL olarak açıklandı.