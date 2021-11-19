KYK burs sonuçları için nefesler tutuldu! Milyonlarca öğrenci 5-10 Kasım tarihleri arasında KYK burs kredi başvuru sürecini e devlet üzerinden tamamlamıştı. Aradan geçen sürenin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü işbirliğince belirtilen tarihte açıklanacak. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e devlet GSB 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
KYK burs sonuçları yayınlandığında detaylar sabah.com.tr'de duyurulacak. Sonuç görüntüleme ekranı da e-Devlet linki ile haberimizde yer alacak.
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl yükseköğretim öğrencilerine ödenen ve eğitim hayatlarına maddi destek olmak amacıyla sağlanan bursların başvuruları 10 Kasım tarihi ile beraber sona erdi. Bu ücretten faydalanmak isteyen vatandaşların gözü KYK burs başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken "ne zaman açıklanır?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. KYK burs sonuçları için henüz resmi kurumdan açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından adayların belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisi alınmıyor. Dolayısıyla kredi çıkan öğrencilerin onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Kredi kullanmak istemeyenlerinse bir işlem yapması gerekmiyor.
Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamanız gerekiyor. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptığınızda borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödeme yapmaya başlayacaksınız.