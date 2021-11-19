Ömer Erdoğan: Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın

TARAFTARLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN

Her şeye rağmen bahane üretmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bahane üretmek yerine içinde bulunduğumuz durumu nazım çözebiliriz, biz ona bakacağız. Oyuncularımızın yorgunluk durumlarını takip edeceğiz ve Antalya karşısına en iyi 11 ile çıkmaya çalışacağız. Onun dışında sakat futbolcumuz yok. İçerde oynuyoruz. Bunun avantajını kullanacağız. Beşiktaş maçında olduğu gibi Antalya maçında da taraftarlarımızdan iyi bir atmosfer bekliyoruz. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum bizi yarın yalnız bırakmasınlar. Çünkü zor bir maç. Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve geldikten sonra Antalyaspor farklı bir oyun anlayışına geçti. İyi savunma yapıp ön taraftaki çabuk oyuncularıyla sonuca gitmek istiyorlar. Bu yüzden bizimde hücum yaparken savunma güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.