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Giriş Tarihi: 19.11.2021 21:15

Ömer Erdoğan: Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ömer Erdoğan: Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Ligin 13. haftasının açılış maçında karşı karşıya geleceği Antalyaspor’u bekliyor. Bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Ömer Erdoğan nezaretinde yaptığı idmanla sürdüren Bordo-Beyazlılar yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas dirili, dar alan top kapma çalışması yaptı.

İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Atakaş Hatayspor'un Teknik direktörü Ömer Erdoğan, milli takıma giden oyuncularının geç dönmesi ve maçın Cumartesi günü olmasının kendileri için biraz talihsiz olduğunu söyledi.

TARAFTARLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN

Her şeye rağmen bahane üretmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bahane üretmek yerine içinde bulunduğumuz durumu nazım çözebiliriz, biz ona bakacağız. Oyuncularımızın yorgunluk durumlarını takip edeceğiz ve Antalya karşısına en iyi 11 ile çıkmaya çalışacağız. Onun dışında sakat futbolcumuz yok. İçerde oynuyoruz. Bunun avantajını kullanacağız. Beşiktaş maçında olduğu gibi Antalya maçında da taraftarlarımızdan iyi bir atmosfer bekliyoruz. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum bizi yarın yalnız bırakmasınlar. Çünkü zor bir maç. Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve geldikten sonra Antalyaspor farklı bir oyun anlayışına geçti. İyi savunma yapıp ön taraftaki çabuk oyuncularıyla sonuca gitmek istiyorlar. Bu yüzden bizimde hücum yaparken savunma güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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Ömer Erdoğan: Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın
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