Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:09 Son Güncelleme: 19.11.2021 20:09

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (19 Kasım 2021 Cuma) şans oyunu severlere bir kez daha duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “19 Kasım MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?” soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor. 19 Kasım MPİ On Numara sonuçları ve tüm detaylar.

"On Numara sonuçları" her hafta yapılan MP TV canlı çekiliş sonuçları kapsamında belirlenen şanslı numaralarla, kupon dolduran şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugün gerçekleşen MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "19 Kasım MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (19 KASIM)

Milli Piyango Online ile 19 Kasım On numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Kasım On Numara sonuçları: 17 - 22 - 44 - 70 - 19 - 74 - 68 - 62 - 9 - 54 - 15 - 2 - 20 - 42 - 55 - 59 - 35 - 46 - 12 - 13 - 41 - 80


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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