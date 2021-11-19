SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişme: 2022 Ocak Asgari ücrete ne kadar, kaç tl zam yapılacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak enflasyon oranları gibi çeşitli başlıklar altında belirlenen asgari ücretin yeni yıldaki zam oranı oldukça merak ediliyor. Bu noktada asgari ücrete zam ne kadar yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Son yapılan tahminlere göre asgari ücret bürüt maaşının 4 bin 440 lira olacağı öngörülüyor. Buna göre 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrete yapılacak zamla ilgili son dakika haberleri;

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi: "Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim.

İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.