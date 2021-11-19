SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişme: 2022 Ocak Asgari ücrete ne kadar, kaç tl zam yapılacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak enflasyon oranları gibi çeşitli başlıklar altında belirlenen asgari ücretin yeni yıldaki zam oranı oldukça merak ediliyor. Bu noktada asgari ücrete zam ne kadar yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Son yapılan tahminlere göre asgari ücret bürüt maaşının 4 bin 440 lira olacağı öngörülüyor. Buna göre 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrete yapılacak zamla ilgili son dakika haberleri;
Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi: "Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim.
İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Toplantıların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
15 kişilik komisyon her yıl aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen yıl ilki 4 Aralık olmak üzere 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?
Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda farklı açıklamalar yapılsa da ağır basan zam oranları % 20 ve % 30 arasında değişiyor. Uzmanlar yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 18-20 bandında olacağı öngörülürse Asgari Ücrete yapılacak olan zam oranının en az % 25 olması beklenirken bakanlardan konuya dair yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği ve iyi bir artış yaşanacağı ifadeleri göze alındığında bu rakamın % 30 bile olabileceği konuşuluyor.