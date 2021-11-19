Son dakika: Dev derbide öncesi Fatih Terim’den sürpriz tercih! Kadıköy’de derbi maçında...

Süper Lig'de derbi öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da forvet hattında kimin oynayacağı merak ediliyordu. Fatih Terim, derbiye için hücum hattında özel bir formül tercih etti. Terim, Kadıköy'de oynanan son derbide öne çıkan golcü ismi oynatacak. İşte Fatih Terim'in derbiye özel kadrosu ve detaylar...