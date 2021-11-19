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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Süper ‘yaşlı’ lig

27,78’lik yaş ortalamasıyla Avrupa’da zirveye kurulduk. En yaşını almış ekip 30,18 ile Sivasspor olurken, en genç takım da 25,88 değeriyle Yeni Malatyaspor

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda. Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor. Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içerisinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda. En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04. "Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

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Süper ‘yaşlı’ lig
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