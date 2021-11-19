Süper ‘yaşlı’ lig

27,78’lik yaş ortalamasıyla Avrupa’da zirveye kurulduk. En yaşını almış ekip 30,18 ile Sivasspor olurken, en genç takım da 25,88 değeriyle Yeni Malatyaspor
UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda. Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor. Türk veYunan ligi haricinde Avrupa'da 27'ninüzerinde yaş ortalamasına sahip ligbulunmuyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içerisinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda. En genç takım sıralamasındaikinci sırada Galatasarayvar. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04. "Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'likyaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.