Zorlu görev Halil Umut Meler’ın

G.Saray-F.Bahçe maçı için 35 yaşındaki hakeme görev verildi. Meler kariyerindeki 122. Süper Lig karşılaşmasını yönetecek
Ezeli rekabetin 2021'deki son maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. 35 yaşındaki Meler kariyerinde toplam 121 Süper Lig maçı yönetirken, sadece 1 kez G.Saray-F. Bahçe derbisinde görev aldı. 23 Şubat 2020'deki maçı G.Saray, deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Meler'in ligde daha önce görev aldığı 19 F.Bahçe karşılaşmasında sarı-lacivertliler 12 kez kazanıp3 mağlubiyet gördü. G.Saray ise 13 maçta 11 galibiyet ve 1yenilgi aldı. 35 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. 4. hakem ise Erkan Özdamar olacak.