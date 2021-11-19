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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Zorlu görev Halil Umut Meler’ın

Zorlu görev Halil Umut Meler’ın

G.Saray-F.Bahçe maçı için 35 yaşındaki hakeme görev verildi. Meler kariyerindeki 122. Süper Lig karşılaşmasını yönetecek

Ezeli rekabetin 2021'deki son maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. 35 yaşındaki Meler kariyerinde toplam 121 Süper Lig maçı yönetirken, sadece 1 kez G.Saray-F. Bahçe derbisinde görev aldı. 23 Şubat 2020'deki maçı G.Saray, deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Meler'in ligde daha önce görev aldığı 19 F.Bahçe karşılaşmasında sarı-lacivertliler 12 kez kazanıp 3 mağlubiyet gördü. G.Saray ise 13 maçta 11 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 35 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. 4. hakem ise Erkan Özdamar olacak.

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Zorlu görev Halil Umut Meler’ın
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