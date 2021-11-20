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Giriş Tarihi: 20.11.2021

%1 bile risk almam

YUNUS EMRE SEL
%1 bile risk almam

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yıldızlarını tehlikeye atmak istemiyor. Hafif sakatlığı süren Bakasetas ile tedavi sürecini yeni atlatan Peres ve Hamsik’in “Bizi Gaziantep maçında oynat” isteklerine tecrübeli hoca “Yüzde 1 bile risk almam” diye karşı çıktı

Trabzonspor'da yaşanan forma rekabeti teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürse de tecrübeli teknik adam sakatlıklar yüzünden kadro seçiminde dikkatli davranıyor. Hafif sakatlığı süren Bakasetas'ın, "İhtiyaç varsa oynayabilirim" demesinin ardından sakatlıktan yeni çıkan Peres ile Hamsik de forma giyme arzularını dile getirdi. Bunun üzerine deneyimli çalıştırıcı, "İyi niyetiniz için teşekkür ederim ama sakatlık için %1 bile risk almam" dedi. Avcı maç planını da 'baskı' üzerine kurdu. Gaziantep ataklarını 10 saniyede bitirmeyi amaçlayan 58 yaşındaki hoca, oyuncularından da sürekli savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

ÖRNEK TABLO
Avcı'nın Milli Takım'dan dönen Abdülkadir Ömür'e sarıldığı bu fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.



GEÇMİŞ OLSUN GERVİNHO
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho'nun Fransa'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Güven, "Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuz yarın (bugün) taburcu olacak" dedi. Taraftarlar da yıldız futbolcuya 'Geçmiş olsun' mesajları yağdırdı.

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