Ahmet Nur Çebi’den Fikret Orman’a yanıt! ’Hiç değişmemiş şov yapmıyorsak...’

Beşiktaş'ın akşam Alanyapor deplasmanına konuk olması nedeniyle kuruldan erken ayrılacağını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Takımımız maalesef talihsiz sonuçlar aldı. Alanya'da bu makus tarihi değiştireceğiz. Özellikle buradan ayrılacağım için özür diliyorum. Konuşacak çok konu var. Mali ve idari genel kurul tarihimiz açıklandı. O tarihte bütün genel kurulu üyelerini ne olursa olsun oraya bekliyoruz. O gün ben orada olacağım. Raporun ilgilendiren kişilerin de orda olacağından şüphem yok. Buraya gelinmesi çok mutlu etti. Dışarda değil burada konuşmak gerekiyor. Bugün sayın başkan ve arkadaşlarının gelmesini takdir ediyorum. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Eski yönetici arkadaşlarımıza bu kapıyı açalım. Sayın divan başkanım bunu kabul edersiniz mutlu olurum. Sayın başkanın bugünkü yapmış olduğu konuşma beni mutlu etti. Başlangıcı güzel geldi. Birlik ve beraberlik kısımları vardı. Bu bizim için önemli. Kendisini gibi ben de buradan gelip gideceğim. Bazı şeylere cevap vermek zorundayım. TL'ye döndürme konusu var. 50 milyon dolarlık kısım dönerken, 34 milyon Euro'luk kısım dönmemiş. Kredi konusu var. 1.5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Ben kardeşimin evini ipotek ettim. Durup dururken 1.5 sene geçmedi. Bugün çok şükür kulübün kimseye borcu yok. Yürüyen davalar var. Haklı olduğumuzu düşündüğümüz davalar. Şu an hiçbir çalışanımıza borcumuz yok" ifadelerini kullandı.

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