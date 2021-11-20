Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündem maddesi olmaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım olmasıyla bilinen altının gram fiyatı geçtiğimiz günlerde 600 TL'yi geçmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Hal böyleyken ise 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Dolar kurunun 10.86 TL seviyelerini aşması ve ONS altında görülen yükseliş Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatlarının da aniden fırlamasına neden oldu.