Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:52 Son Güncelleme: 20.11.2021 07:52

Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dönemde rekor yükselişlere imza atmaya devam ediyor. Gram fiyatının tarihin en yüksek fiyatına erişmesinin üzerine yatırımcılar ve piyasaların yakından takipçileri konuyla ilgili olarak araştırmalarına başladı. Bu noktada “20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Serbest piyasalardan gelen rakamlar özellikle yatırımlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. İşte altın fiyatları canlı güncel ve anlık rakamlar…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündem maddesi olmaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım olmasıyla bilinen altının gram fiyatı geçtiğimiz günlerde 600 TL'yi geçmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Hal böyleyken ise 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Dolar kurunun 10.86 TL seviyelerini aşması ve ONS altında görülen yükseliş Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatlarının da aniden fırlamasına neden oldu.

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık - canlı rakamlar ile 18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 565,19

SATIŞ: 587,05

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.143,00

SATIŞ: 4.206,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 4.004,32

SATIŞ: 4.084,67

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Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık - canlı rakamlar ile 18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.999,00

SATIŞ: 2.049,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 999,00

SATIŞ: 1.025,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 626,59

SATIŞ: 626,70

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Altın fiyatları grafiğinde sert yükseliş! 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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