Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATA AÖF vize soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021: ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:35

ATA AÖF vize soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021: ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?

ATA AÖF vize soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021: ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?

ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları bugün gerçekleşen Güz dönemi sınavıyla beraber gündeme geliyor. Açıköğretim öğrencileri katılım sağladıkları sınavların ardından ders puanlarını hesaplamak üzere “ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?” sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere bu sene sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı. Adaylar bu hafta sonu kurum tarafından duyurulan saatlerde ve sınav merkezlerinden vizelere giriş sağlayacak. Peki, 2021 ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları (soru kitapçığı) ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. 20-21 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşecek olan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler sınavın sona ermesiyle birlikte ise "ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bunun ardından ise döneme ilişkin finallerin Aralık ayında yapılacağı kaydedildi. Peki, ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları (soru kitapçığı) ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler…

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Sınavların bu hafta sonu gerçekleşeceği bilinirken soru ve cevap anahtarına ilişkin açıklamanın ancak önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Güz Yarıyılı Ara Sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarına ilişkin net bir tarih açıklaması bulunmasa da kurumun 15 gün içerisinde sonuçları öğrenci sistemi üzerinden erişime açması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." dedi.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın için bu seviyelere dikkat: Altın yükselişini sürdürecek mi?
Son dakika: Phil Neville'den Cristiano Ronaldo itirafı! "Kariyeri için bana borçlu, teşekkür bekliyorum"
Ay tutulması sona erdi! 19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF vize soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021: ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA