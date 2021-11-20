Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Açıköğretim AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 -2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:48 Son Güncelleme: 20.11.2021 07:48

Açıköğretim AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 -2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 -2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Geçerli notu elde etmek için hazırlıklarını tamamlayan adaylar elde edecekleri sonuçlara göre başarı ortalamalarını da öğrenmiş olacaklar. 13-14 Kasım’da tamamlanan sınavın ardından gözler AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ve sürece dair bilgiler…

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte AUZEF sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları için üniversite yönetiminden resmi açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların 22 Kasım itibariyle açıklanması bekleniyor.

AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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Açıköğretim AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 -2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
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