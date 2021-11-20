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Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:23

Başakşehir'in konuğu Sivasspor! 11'ler belli oldu (CANLI)

Başakşehir’in konuğu Sivasspor! 11’ler belli oldu CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, 14 maçlık teknik direktörlük kariyerinde tek yenilgisini Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'a karşı yaşadı. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, 14 maçlık teknik direktörlük kariyerinde tek yenilgisini Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'a karşı yaşadı. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Pedro, Gradel, Kayode

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Başakşehir'in konuğu Sivasspor! 11'ler belli oldu (CANLI)
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