Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, 14 maçlık teknik direktörlük kariyerinde tek yenilgisini Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'a karşı yaşadı. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Pedro, Gradel, Kayode