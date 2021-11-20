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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Berke Özer korkuttu!

Berke Özer korkuttu!

Belinde ağrı olan genç file bekçisi, dün de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı. Ancak Berke’nin yarın derbide sahada olacağı bildirildi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda derbide kalede olacak Berke Özer, bel ağrıları nedeniyle önceki gün antrenmana katılmamıştı. 21 yaşındaki file bekçisi, dün de sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Berke'nin, gribal enfeksiyon nedeniyle takımın antrenmanına katılmadığı açıklandı. Ancak korkulan olmadı. Genç eldivenin, tedbir amaçlı olarak idmana çıkarılmadığı bildirildi. Bugün yapılacak taktik antrenmanda ise Berke'nin takımla birlikte çalışacağı ve G.Saray derbisinde sahada olacağı ifade edildi.

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Berke Özer korkuttu!
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