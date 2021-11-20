Berke Özer korkuttu!

Belinde ağrı olan genç file bekçisi, dün de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı. Ancak Berke’nin yarın derbide sahada olacağı bildirildi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda derbide kalede olacak Berke Özer, bel ağrıları nedeniyle önceki gün antrenmana katılmamıştı. 21 yaşındaki file bekçisi, dün de sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Berke'nin, gribal enfeksiyon nedeniyle takımın antrenmanına katılmadığı açıklandı. Ancak korkulan olmadı. Genç eldivenin, tedbir amaçlı olarak idmana çıkarılmadığı bildirildi. Bugün yapılacaktaktik antrenmanda ise Berke'nintakımla birlikte çalışacağı ve G.Sarayderbisinde sahada olacağı ifade edildi.