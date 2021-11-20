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Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:04 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:43

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na Fikret Orman da katıldı!

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’na Fikret Orman da katıldı!

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Daha önce divan kurulu toplantısında yer alacağını açıklayan eski başkan Fikret Orman da toplantıya katıldı.

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman ve bazı yöneticiler, divan kurulu toplantısının başlamasının ardından, toplantıya katıldı. Başkanlık yaptığı 7.5 yıllık dönemin ardından görevini bırakan Fikret Orman, 2 yıllık aranın ardından ilk kez divan kurulunda yer aldı.

Fikret Orman'ın divan kurulu toplantısında konuşma yapması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklandı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

30 Ağustos 2021 itibarıyla toplam borcun 540 milyon 227 bin 16 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na Fikret Orman da katıldı!
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