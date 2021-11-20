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Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:24 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:50

Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 434 milyon lira

AA
Beşiktaş’ın borcu 4 milyar 434 milyon lira

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklandı. Toplam borcun 3 milyar 894 milyon TL'sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

30 Ağustos 2021 itibarıyla toplam borcun 540 milyon 227 bin 16 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

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Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 434 milyon lira
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