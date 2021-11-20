Son 6 resmi maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta kritik dönem başlıyor. Devre arasına kadar seri galibiyetlerle takımı toparlamayı hedefleyen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından kendisine verdikleri sözü tutmalarını istedi.
Milli arada futbolcularla yaptığı görüşmede kendisine, "Sorun tamamen bizden kaynaklı, kendimizi affettireceğiz" diyen oyuncularına Alanya maçı öncesi verdikleri bu söz hatırlatıldı. Yalçın, taraftara bir özür borçları olduğunu belirterek, "Gereğini yapın, galibiyetle dönelim" ifadelerini kullandı.
GÜVEN VE ALEX DIŞARI, ATIBA VE KENAN İÇERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Alanyaspor deplasmanında Trabzonspor karşılaşmasından farklı iki oyuncuyu ilk 11'e monte edecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Güven Yalçın ve Alex Teixeira'yı kulübeye çekerken Atiba Hutchinson ile Kenan Karaman'ı as kadroda sahaya sürecek.
N'SAKALA, BATSHUAYI, SALİH VE GÖKHAN TÖRE YOK
Siyah-Beyazlıların, bugünkü kritik sınavında 4 isim forma giymeyecek. Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı beğeni ve paylaşımlardan dolayı Fabrice N'Sakala takımdan ayrı tutulurken, oyuncuya Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bildirimi yapılacak.
Michy Batshuayi ve Salih Uçan ise hastalıkları dolayısıyla kadroya dahil edilmedi. Gökhan Töre'nin de ayağında ağrıları olduğu için 21 kişilik kafilenin dışında kaldığı ifade edildi.
CYLE LARIN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklarda henüz mutlu sonuca ulaşamadı. Kanadalı yıldızın, en son yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi görüşmeleri çıkmaza soktu.
26 yaşındaki forvetle yaşanan sözleşme krizinin nedeni ortaya çıktı. Larin'in menajerinin, Premier Lig'de iki kulüple temas kurduğu ve oyuncuyu İngiltere'ye pazarladığı öğrenildi.
Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu belirtildi. Ada'dan gelen bu ilginin tecrübeli futbolcunun aklını çeldiği ve istediği rakamdan taviz vermediği ifade edildi.
Geçen sezon Süper Lig'de 19 gol, 6 asistle müthiş bir performans sergileyen ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin, bu sezon ise 9 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist üretti.
DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, ligde son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılırken, deplasmanlarda da beklediği sonuçlara ulaşamadı.
Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 mağlup olup, bu üç deplasmanda tam 9 puan bıraktı.