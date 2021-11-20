Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan şoke oluyor!

Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamlara yer verdiği romandan uyarlanan Camdaki Kız 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 21.yeni bölüm fragmanı
Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor! Öte yandan Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor!
'Camdaki Kız' 21. bölüm fragmanı | Video
Camdaki Kızı dizi 20. Bölümde, Nalan, Sedat'ın konağa dönmesi için büyük bir mücadele veriyor! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Nalan'ı ve babasını üzmemek için Cana'yla girdiği yoldan geri dönmeye karar veriyor.