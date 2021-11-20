Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan şoke oluyor!

CAMDAKİ KIZ 21.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor! Öte yandan Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor!

'Camdaki Kız' 21. bölüm fragmanı | Video

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 20. Bölümde, Nalan, Sedat'ın konağa dönmesi için büyük bir mücadele veriyor! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Nalan'ı ve babasını üzmemek için Cana'yla girdiği yoldan geri dönmeye karar veriyor.