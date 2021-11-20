Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbide golsüz beraberlik ön plana çıkıyor
Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:21

Derbide golsüz beraberlik ön plana çıkıyor

AA
Derbide golsüz beraberlik ön plana çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık beraberlik ön plana çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE
Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY 6 MAÇTIR SAHASINDA KAZANAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Skor
2010-2011 18 Mart 2011 1-2
2011-2012 7 Aralık 2011 3-1
2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2
2012-2013 16 Aralık 2012 2-1
2013-2014 6 Nisan 2014 1-0
2014-2015 18 Ekim 2014 2-1
2015-2016 13 Nisan 2016 0-0
2016-2017 23 Nisan 2017 0-1
2017-2018 22 Ekim 2017 0-0
2018-2019 2 Kasım 2018 2-2
2019-2020 28 Eylül 2019 0-0
2020-2021 27 Eylül 2020 0-0

EN ÇOK OKUNANLAR

Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelerde kar yağacak?
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"
Son dakika haberi! Konutta faiz indirimi kazancı ne kadar oldu? İşte indirimli yeni konut faizi hesabı
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika: Phil Neville'den Cristiano Ronaldo itirafı! "Kariyeri için bana borçlu, teşekkür bekliyorum"
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbide golsüz beraberlik ön plana çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA