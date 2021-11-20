Galatasaray taraftarından derbide büyük sürpriz

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 52 bin taraftara ev sahipliği yapacak Nef Stadı'nda derbi hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Tribün grubu özel organizasyonlarla bu maça hazırlanırken ilk kez çifte koreografi planlanıyor. Maç öncesinde dev bir koreografi yapılacak, kale arkasındaki taraftarlar eğer derbi galibiyeti gelirse stadı terk etmeyecek ve ikinci bir organizasyonla bu zafer taçlandırılacak.

3 PUANA 4 MİLYON TL

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe galibiyeti için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbiyi kazanması halinde 4 milyon TL primle ödüllendirilecek.

TERCİH GENÇLER

Bu arada Galatasaray'ın Fenerbahçe ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. Fatih Terim; Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile maça başlayıp 3 yerli zorunluluğunu bu üç genç oyuncusundan yana kullanma kararı aldı. Barış Alper, Taylan, Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise kulübede olacak.

UZAKTAKİLER DE DÖNDÜ!

F.Bahçe derbisi için geri sayıma geçen G.Saray'ın dünkü idmanında hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Milli takımlarından dönen Muslera, Yedlin ve Luyindama ilk kez antrenmana çıktı