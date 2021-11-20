Gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasında! 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 10 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden yapılan başvuru işlemlerinin sona erdiği bilinirken üniversiteliler "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. GSB'nin kısa süre içerisinde sonuçları erişime açması bekleniyor. Böylece kişiler bu maddi desteği geri ödemeli alıp almadığını öğrenecek. Peki, 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı...