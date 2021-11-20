Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasında! 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:16

Gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasında! 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasında! 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla beraber gözler KYK burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Yeni eğitim öğretim senesinin ilk gününden bu yana beklenen süreç geçtiğimiz gün başlatılmış ve 10 Kasım'da sona ereceği bildirilmişti. Bu kapsamda ise "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kişiler, sonuçların açıklanmasıyla bu ücretten geri ödemeli mi yoksa geri ödemesiz mi faydalanacağını öğrenecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 10 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden yapılan başvuru işlemlerinin sona erdiği bilinirken üniversiteliler "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. GSB'nin kısa süre içerisinde sonuçları erişime açması bekleniyor. Böylece kişiler bu maddi desteği geri ödemeli alıp almadığını öğrenecek. Peki, 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK BURS KİMLERE ÇIKAR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın için bu seviyelere dikkat!
Ay tutulması sona erdi! 19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasında! 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA