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Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:48

Hatayspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)

Hatayspor evinde Antalyaspor’u ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında zirve mücadelesi veren Hatayspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da Yeni Hatay Stadı'nda başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maç öncesinde Hatayspor topladığı 23 puanla ligin ikinci sırasında bulunuyor. 15 puana sahip Antalyaspor ise 14. sırada... Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 13. haftasında zirve mücadelesi veren Hatayspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da Yeni Hatay Stadı'nda başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Maç öncesinde Hatayspor topladığı 23 puanla ligin ikinci sırasında bulunuyor. 15 puana sahip Antalyaspor ise 14. sırada... Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama, Mehdi, Saba, Ribeiro, El Kaabi, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Poli, Fredy, Güray, Doğukan, Amilton, Mukairu

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Hatayspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)
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