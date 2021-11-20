İngiliz oyunu!

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklarda henüz mutlu sonuca ulaşamadı. Kanadalı yıldızın, en son yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi görüşmeleri çıkmaza soktu. 26 yaşındaki forvetle yaşanan sözleşme krizinin nedeni ortaya çıktı. Larin'in menajerinin, PremierLig'de iki kulüple temas kurduğu ve oyuncuyu İngiltere'ye pazarladığı öğrenildi. Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu belirtildi. Ada'dangelen bu ilginin tecrübeli futbolcunun aklını çeldiği ve istediği rakamdan taviz vermediği ifade edildi. Geçen sezon Süper Lig'de 19 gol, 6 asistle müthiş bir performans sergileyen ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin, bu sezon ise 9 karşılaşmada4 gol attı, 1 asist üretti.