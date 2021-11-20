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Giriş Tarihi: 20.11.2021

İngiliz oyunu!

UĞUR ÇEM
İngiliz oyunu!

Sözleşme yenileme görüşmelerinde Beşiktaş’ın teklifini kabul etmeyip 2.7 milyon Euro’da direten Kanadalı oyuncunun Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Watford’la flört ettiği öğrenildi

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklarda henüz mutlu sonuca ulaşamadı. Kanadalı yıldızın, en son yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi görüşmeleri çıkmaza soktu. 26 yaşındaki forvetle yaşanan sözleşme krizinin nedeni ortaya çıktı. Larin'in menajerinin, Premier Lig'de iki kulüple temas kurduğu ve oyuncuyu İngiltere'ye pazarladığı öğrenildi. Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu belirtildi. Ada'dan gelen bu ilginin tecrübeli futbolcunun aklını çeldiği ve istediği rakamdan taviz vermediği ifade edildi. Geçen sezon Süper Lig'de 19 gol, 6 asistle müthiş bir performans sergileyen ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin, bu sezon ise 9 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist üretti.

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