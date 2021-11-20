Juventus Bonucci’nin golleriyle Lazio’yu devirdi!

Maçın 81. dakikasında Juventus, bir penaltı daha kazandı. 83'üncü dakikada bir kez daha topun başına geçen Bonucci, penaltıyı gole çevirerek, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Maçın son anlarında farkı daha da artıracak fırsatlardan sonuç alamayan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 21'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Juventus'un henüz 13. hafta maçını oynamamış olan lider Napoli ile arasında 11 puan fark bulunuyor.