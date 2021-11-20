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Giriş Tarihi: 20.11.2021 23:25 Son Güncelleme: 20.11.2021 23:25

Juventus Bonucci'nin golleriyle Lazio'yu devirdi!

AA
Juventus Bonucci’nin golleriyle Lazio’yu devirdi!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'yu 2-0 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Leonardo Bonucci kaydetti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım karşılaştı. Mücadelenin 20. dakikasında Laziolu Cataldi'nin Juventuslu Morata'ya müdahalesine hakem Marco Di Bello, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Leonardo Bonucci, Juventus'u maçta öne geçirdi: 0-1.

Konuk Juventus, başka gol pozisyonları da bulduğu devre sonunda soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Maçın 81. dakikasında Juventus, bir penaltı daha kazandı. 83'üncü dakikada bir kez daha topun başına geçen Bonucci, penaltıyı gole çevirerek, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Maçın son anlarında farkı daha da artıracak fırsatlardan sonuç alamayan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 21'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Juventus'un henüz 13. hafta maçını oynamamış olan lider Napoli ile arasında 11 puan fark bulunuyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio ise Serie A'daki 4. yenilgisini Juventus karşısında yaşadı. Lazio, 21 puanla 5. basamakta kaldı.

Ligin 13. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Atalanta, konuk ettiği Spezia'yı 5-2 yendi.

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Juventus Bonucci'nin golleriyle Lazio'yu devirdi!
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