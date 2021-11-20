Kadir İnanır sağlık durumu ve son hali nasıl sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" ifadelerini kullandı. Peki Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?