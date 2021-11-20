Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2021 23:48 Son Güncelleme: 20.11.2021 23:48

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?

Ünlü oyuncu Kadir İnanır sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması peş peşe geldi. 20 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde İnanır’ın yoğun bakıma alındığı duyuruldu. Kadir İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinden Ortaca ilçesine yürüyüş yapmak için gittiği kısa bir süre sonra da aniden rahatsızlandığı öğrenildi. Konuya yönelik olarak Kadir İnanır kim, kaç yaşında, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aranıyor. Peki Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı? Kadir İnanır son sağlık durumu açıklamalar ve tüm detaylar…

Kadir İnanır sağlık durumu ve son hali nasıl sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" ifadelerini kullandı. Peki Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

Öte yandan Kadir İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinden Ortaca ilçesine yürüyüş yapmak için gittiği bilgisine ulaşıldı. İnanır, yürüyüşe çıktığı zamandan kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandı.

Ortaca ilçesinde rahatsızlanması sonucu ilçe hastanesine kaldırıldı. İlçedeki kontrollerinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üniversite Hastanesinde nöroloji bölümünde tedavisi süren İnanır'ın son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA: 'KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

KADİR İNANIR'IN YEĞENİNDEN AÇIKLAMA: "PIHTI AMELİYAT OLAN GÖZÜNDE OLUŞMUŞ"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika - Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi | Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
Son dakika: Larin'in inadı kırılmayınca Sergen Yalçın harekete geçti! Fatih Terim'in prensi geliyor...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı atama takvimi ve başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personel alımı ne zaman yapılacak?
Son dakika: Dev derbi öncesi flaş sözler! "Fenerbahçe, Galatasaray'a kaybederse Ali Koç ve Pereira..."
Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelerde kar yağacak?
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"
Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA