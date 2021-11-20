Kadir İnanır sağlık durumu ve son hali nasıl sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" ifadelerini kullandı. Peki Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
Öte yandan Kadir İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinden Ortaca ilçesine yürüyüş yapmak için gittiği bilgisine ulaşıldı. İnanır, yürüyüşe çıktığı zamandan kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandı.
Ortaca ilçesinde rahatsızlanması sonucu ilçe hastanesine kaldırıldı. İlçedeki kontrollerinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üniversite Hastanesinde nöroloji bölümünde tedavisi süren İnanır'ın son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" ifadelerini kullandı.