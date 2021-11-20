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Giriş Tarihi: 21.11.2021 00:29 Son Güncelleme: 21.11.2021 00:29

Kadir İnanır Sağlık Durumu Nasıl? Ünlü Yeşilçam aktörü Kadir İnanır Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Kadir İnanır Sağlık Durumu Nasıl? Ünlü Yeşilçam aktörü Kadir İnanır Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Yeşilçam’ın ünlü aktörlerinden Kadir İnanır ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Muğla’nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan sanatçı, hızla hastaneye kaldırılırken son sağlık durumuna ilişkin bilgiler sevenleri tarafında merak edilerek “Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?” şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm son dakika detaylar.

"Kadir İnanır sağlık durumu" Ünlü Yeşilçam aktörünün Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrasında yoğun şekilde merak edilerek "Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son Dakika Kadir İnanır Sağlık Durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamalar şu şekilde;



Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama tedavi gördüğü hastane tarafından yapıldı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

KADİR İNANIR'IN SON DURUMU NASIL?

Öte yandan Kadir İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinden Ortaca ilçesine yürüyüş yapmak için gittiği bilgisine ulaşıldı. İnanır, yürüyüşe çıktığı zamandan kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandı.

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Ortaca ilçesinde rahatsızlanması sonucu ilçe hastanesine kaldırıldı. İlçedeki kontrollerinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üniversite Hastanesinde nöroloji bölümünde tedavisi süren İnanır'ın son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

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Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

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Kadir İnanır Sağlık Durumu Nasıl? Ünlü Yeşilçam aktörü Kadir İnanır Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
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