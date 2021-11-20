Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim dizisinin Kadir’i ölecek mi, Halit Özgür Sarı neden diziden çıktı?

Başladığı günden bu güne yüreklere dokunan senaryosu ile izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken Kadir karakterinin dizide kaza geçiriyor olması gündeme bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı'nın hayat verdiği karakter kısa sürede sevilmişti. Hal böyleyken yayınlanan fragmanla "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde tüm sorular yanıt bulacak. Peki, Kardeşlerim Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı, neden ayrıldı?