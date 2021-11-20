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Giriş Tarihi: 21.11.2021 01:08

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Kadir’in ölmesi derinden etkiledi!

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Kadir’in ölmesi derinden etkiledi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete’nin rol aldığı dizinin son bölümü duygusal anlar yaşattı. Dizide Halit Özgür Sarı’nın canlandırdığı Kadir’in ölümü şoke etti. 'Kadir' karakterinin son sahnesi hem milyonları ekran başına kilitledi, hem de gözyaşlarına boğdu. Peki Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Kardeşlerim 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciyle ATV ekranlarında buluştu. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı dizide bu hafta üzücü anlar yaşandı. Öte yandan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 30'uncu bölümünün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan, "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri yeni bölümün tanıtımına damga vurdu. Peki Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

KARDEŞLERİM 30.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

YENİ FRAGMANI HEYECAN YARATTI: "BUNU AĞABEYİME KİM YAPTIYSA ONU BULACAĞIM!"

Dizinin 30'uncu bölümünün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan, "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri yeni bölümün tanıtımına damga vurdu.

Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı... "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" | Video

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi dün akşam izleyenleri ile buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kardeşlerim son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor;

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Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Kadir’in ölmesi derinden etkiledi!
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