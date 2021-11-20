Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 20 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları düştü mü? İşte düşük faizli krediler!

Bankalardan konut kredisi faiz indirimi açıklaması geldi. Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu açıklamanın ardından gözler "19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?" sorularına ilişkin güncel yanıta çevrildi. Binlerce kişi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan düşük faizli uzun vadeli kampanyalar ile son durumu araştırmaya başladı. İşte 20 Kasım 2021 Bankaların Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları listesi...
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.
KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ
Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
25 EKİM'DE DE KURUMSAL VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞMÜŞTÜ
Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.