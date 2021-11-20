Lazio Juventus maçı canlı izle! İtalya Serie A Lazio Juventus maçı canlı yayın kanalı izle

Lazio, İtalya Serie A 13. Haftada Juventus'u evinde konuk ediyor. 21 puanla 5. sırada yer alan Lazio, Juventus mücadelesinden galibiyete imza atmak isterken, karşılaşmayı izlemek isteyenler "Lazio Juventus maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
İtalya Serie A Lazio Juventus maçı canlı yayın kanalı detayları ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Lazio XI: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinković-Savić, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni
Juventus XI: Szczęsny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Álvaro Morata
Lazio Juventus maçı canlı yayını aşağıdaki link vasıtasıyla izleyebilirsiniz…