Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Premier Lig Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı izle

Liverpool, İngiltere Premier Lig 12. Haftada Arsenal'i evinde konuk ediyor. Namağlup yoluna devam eden Arsenal, Liverpool deplasmanından galibiyetle dönmek isterken, karşılaşmayı izlemek isteyenler "Liverpool Arsenal maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Premier Lig Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı detayları ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Mané, Salah, Jota
Arsenal XI: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares, Partey, Lokonga, Smith Rowe, Saka, Aubameyang, Lacazette
Liverpool Arsenal maçı canlı yayını aşağıdaki link vasıtasıyla izleyebilirsiniz…