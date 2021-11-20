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Giriş Tarihi: 20.11.2021 20:29 Son Güncelleme: 20.11.2021 20:29

Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Premier Lig Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı izle

Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Premier Lig Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı izle

İngiltere Premier Lig’in 12. Haftasında Liverpool ile Arsenal yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Son 5 karşılaşmasında tek mağlubiyeti olan Liverpool, kayıpsız yolun devam eden rakibini evinde oynayacağı mücadelede mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler “Liverpool Arsenal maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Liverpool Arsenal maçı canlı izle linki ve son dakika ilk 11 bilgileri.

Liverpool, İngiltere Premier Lig 12. Haftada Arsenal'i evinde konuk ediyor. Namağlup yoluna devam eden Arsenal, Liverpool deplasmanından galibiyetle dönmek isterken, karşılaşmayı izlemek isteyenler "Liverpool Arsenal maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

Premier Lig Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı detayları ve ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Liverpool Arsenal mücadelesi 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S SPORTS ekranlarında yayınlanacak.



LIVERPOOL ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Mané, Salah, Jota

Arsenal XI: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares, Partey, Lokonga, Smith Rowe, Saka, Aubameyang, Lacazette



LIVERPOOL ARSENAL MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Liverpool Arsenal maçı canlı yayını aşağıdaki link vasıtasıyla izleyebilirsiniz…

https://app.ssportplus.com/login

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Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Premier Lig Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı izle
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