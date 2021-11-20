Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ailesiyle ikamet ettiği çadırın önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucunda başlatılan arama çalışmalarının 10. Gününde acı haber geldi. Olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? İşte son dakika gelişmesinin detayları…
Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi (2,5) bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmalarının 10. gününde minik kızın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
MÜSLÜME BEBEKTEN ACI HABER!
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.
Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı. Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.
NE OLMUŞTU?
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.