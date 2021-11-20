Sabah Spor’un iki usta kalemi derbi için kapıştı

SABAH Spor’un iki usta yazarı, yarınki dev derbiyi kafalarında kurguladı. Levent Tüzemen:. 52 bin Aslan'la Galatasaray coşar. Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe sakin kalırsa derbiyi kazanır
SORULAR 1- Derbide çıkacak sonuca göre Galatasaray ve Fenerbahçe için nasıl bir senaryo bekliyorsunuz? 2- Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11'inde sürpriz isimler bekliyor musunuz? Forvet hattında sizce kim şans bulacak? 3- Fenerbahçe'de herkesin en çok merak ettiği soru şu; hoca üçlü mü, dörtlü mü defans tercihinde bulunacak? Sizin görüşünüz nedir, Pereira üçlü inadından vazgeçer mi? 4- Merkez Hakem Kurulu derbiye Halil Umut Meler'i atadı. Bu seçim için yorumunuz nedir? 5- Bir yanda formsuz Muslera, diğer yanda bel sakatlığı olan Berke var. O oynamazsa 18 yaşındaki Ertuğrul forma giyecek. İki hoca da kalede bir panik havasında mı?
Levent Tüzemen:
AVRUPA TAKTİĞİYLE GALATASARAY KAZANIR 1- Galatasarayuzun süredir evinde Fenerbahçe'ye karşı kazanamıyor. 52 bin kişilik taraftarıyla oynaması büyük avantaj. Galatasaraykazanırsa psikolojik olarakrakibini aşağı çeker. Zirve yarışından kopmadığı gibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da artırır. Galatasaray kaybederse taraftarınbir tepkisi mutlaka olur amaFenerbahçe'ye karşı Galatasaraylıoyuncular üstün bir performanssergileyip de kaybederse taraftarlarMarsilya maçını da düşünüptepkilerini dondurabilirler.
Başkan Ali Koç, Fenerbahçeli oyuncuları ve Pereira'yı yaptığı konuşmalarla resmen kazanma konusunda baskı altına aldı. Bu stres mi yaratacak yoksamotivasyon unsuru mu olacak,belli değil. Fenerbahçe kaybederse taraftarlar Samandıra'ya gidip yönetimi ve Pereira'yı istifaya davet eder. Yönetim de kendini kurtarmaadına Pereira'nınkellesini alır. Terim ile Pereira'yı asla kıyaslamam. Terim, Galatasaraylı, divan üyesi ve kulübün efsanesi. Pereira'nın gelişi tartışılmıştı. Fenerbahçe ile ilgili bir aidiyet duygusu yok. Normal birçalışan. Terim bukonuda tecrübesiylePereira'yakarşı favoridir.
ASLAN'IN 10 OYUNCUSU BELLİ
2- Galatasaray'ın sürpriz yapabilecek bir kadrosu yok. Derbiye Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Halil ile çıkar. Forvette Diagne golcülüğüyle ön plana çıkıyor. Terim, savunmaya da yardımagelen Mohamed'itercih edebilir. Yani 10 oyuncu belli. Golcüsü Diagne ya da Mohamed olacak. Galatasaray'ın en önemli silahı, Avrupa'daki oyun planıdır.
PEREİRA İNADINDAN VAZGEÇMEZ
3- Ali Koç şöyle dedi: 'Pereira, Mesut'a göre bir sistem kur. Mesut, özel işlerini bırak'. Başkanın bu söylemi, Pereira'nın Fenerbahçe'yi nasıl oynatacağını belirleyecek. FBTV'dekonuşan oyunculara bakarsakMesut, Mert Hakan ve İrfan Canilk 11'de olacak. Ancak Pereira'nın üçlü savunmadan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Daha güçlü bir orta saha ile Galatasaray'a yenilmemeyi ön planda tutacaktır.
HALİL UMUT MELER DOĞRU SEÇİM
4- Halil Umut Meler, son dönemlerde sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok başarılı maçlar yönetiyor. MHK, derbiyedoğru bir hakem atadı. Meler'in kararlı tutumu, oyuncular üzerinde güçlü bir üstünlük kurmasını sağlıyor.
KALEDE GALATASARAY DAHA ŞANSLI
5- Muslera için yeniden toparlanmak adına Galatasaray'ın bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muslera, taraftarın ve Terim'in kendisine olan sevgisini ve güvenini iyi biliyor. Bu maçlara çok iyi hazırlanıyor. Özellikle Fenerbahçe derbilerinde Muslera'nın hiç ciddi hata yaptığını söyleyemem. Defans da kalede Muslera oynayınca daha rahat oluyor. Fenerbahçe'de Berke'nin derbi tecrübesi yok. Ancak bu tür maçlar gençkaleciler için de bir fırsat olabilir. Galatasaraylı oyuncular, Berke'nin tecrübesizliğini bildikleri için F.Bahçe kalesine daha fazla şut atmayı deneyecektir. Pereira, oyuncularından Berke'ye destek vermelerini isteyecektir.
Gürcan Bilgiç
DERBİDE KEMİK GİBİ BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ 1- Hepimiz iki takımın da öncelikle kaybetmemek isteyeceğinden eminiz. Maçı sahasında oynadığı için Galatasaray baskı ile başlayacak, bundan sonuç elde etmezse oyun mücadeleye dönecek. Zirve ile farkın açılmasıbir yana, birbirleri ile de 100 yıldıryarışan iki takım için maçınbaşka iddiası da var. Kaybetmek, Fenerbahçe için krizin derinleşmesi, Galatasaray için ise krizin büyümesi anlamına geliyor. Pereira'nın yetersizliğindenve ona verdiği destektenötürü Ali Koç tartışmanın odaknoktası olur. Toparlayabileceklerini sanmıyorum. Eğer Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye de kaybederse Fatih Terim için zor zamanlar başlar. Her nekadar taraftarı hocasına inanıyorsada bu kez meydan okuyan biroyuna ve kadroya sahip değiller.
ASLAN'IN KOZU TRİBÜNLER
2- Terim pragmatiktir. Başarılı ikiliyi; Kerem ve Halil'i bozmaz. Tecrübeli oyuncularını sonlara saklayacaktır. Sadecemerkez ortasahada Berkanile birlikte Taylan'ıoynatıp-oynatmamakonusunda kararsızdır. Sürpriz bir takım beklemiyorum. Aslında en önemli oyuncuları, dolu tribünler olacaktır. Galatasaray taraftarı maçları döndüren ve rakibi- hakemi baskı altına alan atmosfer üretiyor orada.
KANARYA ÜÇLÜ DEĞİL BEŞLİ OYNUYOR
3- Elbette vazgeçmeyecek. Bu maç özelinde belki de en doğrusu olacak. Fenerbahçe aslında üçlü değil beşli oynuyor. Trabzonspor,Hatayspor veyaKonya maçlarında,yani zorlu rakiplerinhepsine bu formasyonile çıktı. Büyük baskı yiyeceği bu maç için de takımın en iyi bildiği 'defans' anlayışı ile sahada olması çok mantıklı. Yani;Pereira kaybetmemek isteyecekve sonrasını maçın anlarınabırakacaktır. Öyle detaylara takılan, özel planlar yapan kıvraklığa da sahip olmadığından sahada 'kemik' gibi bir Fenerbahçe göreceğiz. Ancak en önemli detay, mental hazırlıkta yatıyor. Fenerbahçe genç bir takım ve stadın atmosferinde sakin kalmayı becermek zorunda. Taktikten öte buhazırlıkta eksiksiz olmalılar.
BİRDEN FAZLA KIRMIZI KART ÇIKAR
4- En güvendiğim hakemlerden bir tanesi. MuhtemelenVAR'da da CüneytÇakır olacaktır. Bu ikiliyi sık görüyoruz. Tek zaafı ikili mücadelelerdeki analiz yetersizliği. Kendini yere atanfaulü alıyor. Bu konuda riske girmeyi sevmiyor. Kolay kart da gösteriyor. Kısacası; maçın tansiyonu yükseldiğinde kartlar havada uçuşur, birden fazla da kırmızı çıkabilir.
HAYATLARININ SINAVI OLACAK
5- Fenerbahçe'nin oynamak istediği geçiş oyunu karşısında Muslera'nın tecrübesi var. Libero gibi oynayabiliyor. Milli Takım performansı ile Türkiye'deki arasında da büyük farklar var. Kendini toparlayacaktır. Berke'ninilk derbisi olacak. Zor bir stadagidiyor. Son maçı da kötü geçti. Gerçek bir hayat sınavına girecek. Eğer konsantrasyonunu kaybetmezse, maçın adamı olabilir. Aynı durum Ertuğrul için de geçerli. Bu maç kaleciler için tam bir mental sınav.
FERNANDO MUSLERA
Bu sezonki performansıyla eleştirilen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig'de görev yaptığı 12 maçta ağlarında 15 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.
BERKE ÖZER
Kariyerindeki ilk derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli forma ile 6. sınavını verecek. 21 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde görev yaptığı 3 maçta 4 gol yedi.