Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.11.2021 19:20

Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalarına an itibariyle başladı. Haftanın üç günü canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ tarafından son dakika duyuruluyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılırken şanslı rakamlar 53, 56, 61, 65, 71, 81,16 ,55 olmuştu. Şimdi ise gözler 20 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Haftanın üçüncü çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Peki Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu tutkunları 20 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki çekilişte vatandaşlar 90 milyon 475 bin lirayı aşan ikramiye tutarının sahibi olmaya çalışacaklar. Peki Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar açıklanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

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EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

17 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran şanslı rakamlar 53, 56, 61, 65, 71, 81,16 ,55 olmuştu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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