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Giriş Tarihi: 20.11.2021 21:57 Son Güncelleme: 20.11.2021 22:11

Son dakika: Bülent Korkmaz'dan müthiş performans! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devirdi...

Son dakika: Bülent Korkmaz’dan müthiş performans! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı devirdi...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Bülent Korkmaz'ın takımı Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Korkmaz yönetimindeki Alanyaspor, bu sezonun ilk devresinde 3 büyük takım olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da mağlup etmeyi başardı.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 14'de Khouma Babacar ve 90+4'de Famara Diedhiou kaydetti. Bu sonuçla puanını 24 yapan Alanyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Alanyaspor'da Süper Lig'in 4. haftasında Çağdaş Atan'dan sonra teknik direktörlük görevine gelen Bülent Korkmaz, müthiş bir performans sergiledi.

52 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde çıktığı 10 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bülent Korkmaz, bu maçlarda toplamda 21 puan topladı.

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Bülent Korkmaz, bu sezonun ilk devresinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ı Daniel Candeias'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında bu kez Fenerbahçe'yi deplasmanda son dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan bulduğu golle 2-1 yendi.

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Bülent Korkmaz'ın takımı, ligin 7. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında ise 1-1 berabere kaldı.ü

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Son dakika: Bülent Korkmaz'dan müthiş performans! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devirdi...
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