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Giriş Tarihi: 20.11.2021 13:55 Son Güncelleme: 20.11.2021 14:02

Son dakika: Larin'in inadı kırılmayınca Sergen Yalçın harekete geçti! Fatih Terim'in prensi geliyor...

Son dakika: Larin’in inadı kırılmayınca Sergen Yalçın harekete geçti! Fatih Terim’in prensi geliyor...

Transfer dönemine kısa süre kala son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla harika bir performans göstere Cyle Larin'in sözleşme yenileme konusunda isteksiz davranması Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Özellikle Sergen Yalçın'ın sol tarafa bir oyuncu istemesinden sonra sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde dört matçan puan çıkaramayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri devre arasında takviye yaparak takımı yeniden ayağa kaldırmak istiyor. Son dakika bilgisine göre eski Galatasaraylı yıldız radara girdi.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'Yİ YIKMIŞTI DEVRE ARASI YENİDEN...

Beşiktaş'ta geçen sezon gol yükünü iki isim çekti. Vincent Aboubakar ve Cyle Larin Beşiktaş adına sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

Aboubakar, geçen sezon biter bitmez Al-Nassr takkımına transfer oldu. Larin'in de talipleri var. Larin'in sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bazı takımlardan teklif gelmeye başladı.

Newcastle United ve Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Beşiktaş'ın bu sezon en golcü futbolcusu olan Larin'i transfer etmek istiyor.

Yunanistan basınından Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a yazıldı.

Beşiktaş'ın Olympiakos forması giyen Nijeryalı sol kanat Henry Onyekuru ile ilgilendiği yazıldı. Onyekuru, üç kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi.

Yunan basını Beşiktaş'ın Onyekuru'ya 1.3 milyon € teklif ettiğini ifade ederken Onyekuru'nun beklentisinin ise 2.3 milyon € olduğu belirtildi.

KADIKÖY'DE 20 SELİK SERİYİ BİTİRMİŞTİ!

Henry Onyekuru, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye iki gol attı. Onyekuru, 20 senelik serinin bittiği maçta skoru 3-1'e getiren golü atarken Galatasaray'ı 2-1'e getiren penaltıyı da almıştı.

1997 doğumlu Onyekuru, bu zamana kadar 14 kez Nijerya milli takımı formasını giydi ve bir kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinde KAS Eupen, Anderlecht, Everton, Galatasaray, Monaco gibi takımlar olan Onyekuru bu sezon Yunanistan Ligi'nde golle tanışamadı.

Süper Lig'de 55 maça çıkan Onyekuru, attığı 20 golle dikkat çekti. Onyekuru ayrıca 11 kez de asist yaptı.

Onyekuru, kariyerinin en parlak dönemini Galatasaray'da geçirmişti.

Henry Onyekuru ayrıca 05.05.2019'da oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçında da Beşiktaş'a gol atmıştı.

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Son dakika: Larin'in inadı kırılmayınca Sergen Yalçın harekete geçti! Fatih Terim'in prensi geliyor...
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