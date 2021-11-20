Son dakika: Sergen Yalçın Alanyaspor yenilgisini oyuncularına yükledi! Beşiktaş’ta üst üste mağlubiyetler sonrası...

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, varlık gösteremediği karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla, ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Sergen Yalçın ve öğrencileri, 7. sırada kaldı.
Saha içerisinde futbolcuların etkisizliği tartışılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da basın toplantısında oyuncularına yüklendi.
Yenilginin sorumluluğunu üzerine almadığını söyleyen Sergen Yalçın, futbolcuların isteksiz ve kabullenmiş hallerinde şikayetçi oldu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...
Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz.
Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum.
Yediğimiz goller bireysel hatalar ve savunma hatalarından oluyor ama hata olmadan gol de olmuyor. Bizi üzen, daha önceki maçlarda en azından mücadele, istek, arzu vardı. Ama bugün maalesef kelimelerin tükendiği maç.
Resmen mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun sahada olması, enerji olmaması bizi üzen taraflar. Burada çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün, bahane üretilecek bir durum bence yok.
Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz, oyuncuları her türlü desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Aynı bahaneleri, aynı hikayeleri anlatmak kolay iş değil bizim için de.
11 oyuncuyla başlıyoruz, 15-16 oyuncuyla bitiriyoruz. Oyunu değiştirmek ve kurtarmak adına. Maalesef hiçbir şey tutmuyor. Bir türlü doğru şeyler ortaya çıkmıyor. Bugün oyunsal anlamda da dibe vurduk.