Son karar üçlü Mesut Özil kulübede

Fenerbahçe’nin Portekizli hocası, 4’lü savunma denemelerine rağmen eleştirilen 3’lü sistemden yarınki Galatasaray maçında da vazgeçmeyecek. Yedek soyunması beklenen Mesut Özil, gidişata göre İrfan Can’ın yerine oyuna dahil olacak
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin, yarın Galatasaray'la oynayacağı derbide tek hedefi 3 puan. Sarı-lacivertlilerin haftaiçinde en büyük gündemi ise takımın taktik dizilişiydi. Teknik direktör Vitor Pereira, son yapılan üç antrenmanda iki farklı düzen denedi. Portekizliçalıştırıcı, Trabzonspor maçındaki 3-4-1-2dizilişinin yanı sıra 4-5-1 formasyonu üzerinetaktik çalışmalar yaptırdı.
ORTA SAHADA SOSA VE ZAJC ARASINDA TERCİH YAPACAK
Kulislerde maç içinde her iki sistemin de kullanılacağı konuşulsa da maça üçlü savunma ile başlanacak. Fenerbahçe'nin kalesini büyük biraksilik olmazsa Berke koruyacak. Savunma üçlüsü Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşacak. Ortadörtlüde Osayi, Mert ve Ferdi'nin yeri garanti.Pereira son isim olarak Sosa ve Zajc arasındatercih yapacak. Önlerinde İrfan ileri ikilide iseRossi ve Berisha yer alacak. Yedek soyunacak Mesut Özil, gidişata göre oyuna dahil olacak.
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Mesut bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken, sadece 8'inde 11'de şans bulabildi. 4 gol-1 asistlik performans gösterdi.
ATTİLA SZALAİ: REAKSİYONGÖSTERECEĞİZ
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, G.Saray'la oynayacakları karşılaşma için "Dünyanın en büyük derbilerinden birisi. Türkiye'nin en önemli karşılaşması" değerlendirmesinde bulundu. Macar futbolcu, "Ligdeinişli, çıkışlı bir grafik sergiledik. Derbide arkadaşlarımızgerekli reaksiyonu gösterecektir" dedi. 23 yaşındaki stoper son olarak taraftarlara seslendi: "Onlara minnettarız. En büyük hedefimiz seyircimizle sezon sonu şampiyonluğu kutlamak."