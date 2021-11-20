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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Son karar üçlü Mesut Özil kulübede

VOLKAN DEMİR
Son karar üçlü Mesut Özil kulübede

Fenerbahçe’nin Portekizli hocası, 4’lü savunma denemelerine rağmen eleştirilen 3’lü sistemden yarınki Galatasaray maçında da vazgeçmeyecek. Yedek soyunması beklenen Mesut Özil, gidişata göre İrfan Can’ın yerine oyuna dahil olacak

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin, yarın Galatasaray'la oynayacağı derbide tek hedefi 3 puan. Sarı-lacivertlilerin hafta içinde en büyük gündemi ise takımın taktik dizilişiydi. Teknik direktör Vitor Pereira, son yapılan üç antrenmanda iki farklı düzen denedi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor maçındaki 3-4-1-2 dizilişinin yanı sıra 4-5-1 formasyonu üzerine taktik çalışmalar yaptırdı.

ORTA SAHADA SOSA VE ZAJC ARASINDA TERCİH YAPACAK
Kulislerde maç içinde her iki sistemin de kullanılacağı konuşulsa da maça üçlü savunma ile başlanacak. Fenerbahçe'nin kalesini büyük bir aksilik olmazsa Berke koruyacak. Savunma üçlüsü Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşacak. Orta dörtlüde Osayi, Mert ve Ferdi'nin yeri garanti. Pereira son isim olarak Sosa ve Zajc arasında tercih yapacak. Önlerinde İrfan ileri ikilide ise Rossi ve Berisha yer alacak. Yedek soyunacak Mesut Özil, gidişata göre oyuna dahil olacak.

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Mesut bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken, sadece 8'inde 11'de şans bulabildi. 4 gol-1 asistlik performans gösterdi.

ATTİLA SZALAİ: REAKSİYON GÖSTERECEĞİZ
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, G.Saray'la oynayacakları karşılaşma için "Dünyanın en büyük derbilerinden birisi. Türkiye'nin en önemli karşılaşması" değerlendirmesinde bulundu. Macar futbolcu, "Ligde inişli, çıkışlı bir grafik sergiledik. Derbide arkadaşlarımız gerekli reaksiyonu gösterecektir" dedi. 23 yaşındaki stoper son olarak taraftarlara seslendi: "Onlara minnettarız. En büyük hedefimiz seyircimizle sezon sonu şampiyonluğu kutlamak."

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Son karar üçlü Mesut Özil kulübede
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