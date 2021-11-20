‘Sonucu hakem belirlemesin’

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, derbide hakemin adil ve tarafsız bir yönetim göstermesi gerektiğini vurguladı
FBTV'ye açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Başkan Vekili Erol Bilecik, derbide sorumluluğun teknik adamlar ve futbolcular kadar hakemlerde de olduğunu söyledi. Bilecik, "Hakemlertarafsız olmak zorunda. Hiçbir atmosferden, baskıdan etkilenmeden, tribünlerin etkisinde kalmadan yönetmesi gerekiyor. Sahada yalnızca futbolun oynandığı, pozisyonların gündemde olduğu bir maç oynamak istiyoruz. Bununtakipçisiyiz. Adalet çok önemli. Derbinin sonucunu, kaderinibelirleyen faktör artık hakemolmasın. Bu maçla birlikte beyaz bir sayfa açılsın. Tek beklentimiz ve odağımız bu. Sahanın yıldızıhakemler değil, takımlarolması gerekiyor" diye konuştu. Bilecik sözlerini şöyle noktaladı: "Hayatın bir kuralı var. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Fenerbahçe olarak baktığımız tek yol şampiyonluk. Şampiyonluğa bakıyoruz, şampiyonluğa gideceğiz."