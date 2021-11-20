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Giriş Tarihi: 20.11.2021

‘Sonucu hakem belirlemesin’

‘Sonucu hakem belirlemesin’

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, derbide hakemin adil ve tarafsız bir yönetim göstermesi gerektiğini vurguladı

FBTV'ye açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Başkan Vekili Erol Bilecik, derbide sorumluluğun teknik adamlar ve futbolcular kadar hakemlerde de olduğunu söyledi. Bilecik, "Hakemler tarafsız olmak zorunda. Hiçbir atmosferden, baskıdan etkilenmeden, tribünlerin etkisinde kalmadan yönetmesi gerekiyor. Sahada yalnızca futbolun oynandığı, pozisyonların gündemde olduğu bir maç oynamak istiyoruz. Bunun takipçisiyiz. Adalet çok önemli. Derbinin sonucunu, kaderini belirleyen faktör artık hakem olmasın. Bu maçla birlikte beyaz bir sayfa açılsın. Tek beklentimiz ve odağımız bu. Sahanın yıldızı hakemler değil, takımlar olması gerekiyor" diye konuştu. Bilecik sözlerini şöyle noktaladı: "Hayatın bir kuralı var. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Fenerbahçe olarak baktığımız tek yol şampiyonluk. Şampiyonluğa bakıyoruz, şampiyonluğa gideceğiz."

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‘Sonucu hakem belirlemesin’
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